Undervisningsminister revser elever for at købe opgaver

- Det er ikke ulovligt at sælge et produkt, der er med til at gøre unge mennesker dummere og dårligere rustet til fremtiden, men det må da være ekstremt utilfredsstillende at tjene sine penge på den måde.

Det er direkte dumt, at firmaer tjener penge på at sælge færdige opgaver til gymnasieelever.

- Og for de unges vedkommende: Tag jer sammen! Hvis I vil klare jer godt i livet er viden og vedholdenhed helt afgørende parametre, skriver ministeren.

Merete Riisager skriver dog ikke, hvorvidt hun vil sætte ind overfor det.

Ved den nystartede tjeneste FixMinOpgave kan et 02 købes for 150 kroner per arbejdstime. Herfra stiger priserne til 350 kroner i timen for et 12-tal.

Men den eneste, man snyder, er sig selv, lyder det fra ministeren.

- Der vil altid være en måde, hvorpå I kan hoppe over, hvor gærdet er lavest eller snyde skolen, men dem, I snyder allermest, er jer selv. Før eller siden rammer virkeligheden jer lige mellem øjnene, skriver hun.

Ungdomsuddannelsesordfører Lotte Rod (R) er langt hen ad vejen enig med ministeren.

Det skriver hun i en skriftlig kommentar:

- Det er vigtigt, at lærerne har tid til at gennemgå hver enkelt opgave. Derfor er det vigtigt at komme af med regeringens besparelser, så lærerne ikke skal rette opgaverne endnu hurtigere.

- Derudover kan det meget store fokus på karakterer i gymnasiet blive blødt op, hvis vi øger kvote 2-optaget videre i uddannelsessystemet.