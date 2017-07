Undervisningsminister ønsker mere islamkritik i skolen

Der er behov for mere islamkritik i det danske skolevæsen. Det mener undervisningsminister Merete Riisager (LA), der i den kommende uge er vært for det såkaldte Sorø-møde, hvor fagfolk skal diskutere skolens dannelsesrolle i en global verden.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ministeren mener, at "vi skal være meget bevidste om, at hver generation genopfinder demokratiet".

Netop derfor har vi ifølge hende "behov for at få mere islamkritik i vores folkeskole og i det hele taget."

- Fordi alle borgere - uanset hvor de kommer fra - skal forstå demokratiet, og en af forudsætningerne for at forstå demokratiet er, at man forholder sig refleksivt til sin egen tekst, siger Merete Riisager.

Hun ønsker, at svære diskussioner om religiøse teksters syn på for eksempel kønnenes ligestilling, jøder og homoseksuelle skal "frem i klasselokalet".

Hun understreger, at kristendomskritikken allerede er en integreret del af undervisningen.

- Men det skal selvfølgelig også gælde andre religioner, tilføjer hun.

Formanden for Religionslærerforeningen, John Rydahl, mener, at der allerede i udbredt grad er islamkritik i skolen.

- Det er klart, at skolens opgave ikke er at underminere hjemmenes værdigrundlag, men at give eleverne evnen til at forholde sig kritisk til det, de er vokset op med og er en del af, siger han til Kristeligt Dagblad.

Han understreger, at mange lærere mangler de faglige forudsætninger for at håndtere situationen.

- Islam er ikke bare islam, men forskellige varianter af islam. Noget af det er mere kulturbåret end religiøst, og hele den indsigt er der stor mangel på, siger John Rydahl.