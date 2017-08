Undervisningsminister: Der er sket for meget i folkeskolen

Sådan lyder det fra undervisningsminister Merete Riisager (LA), efter at en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet viser, at flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for fri- og privatskoler.

Der skal langt større fokus på at få eleverne til at trives og gøre dem fagligt dygtige. Til gengæld skal der mindre fokus på "glittede pædagogiske projekter".

- Hvis vi ser på, hvad forældrene fokuserer på, når de vælger skole, så er det kerneopgaverne. At eleverne trives, at der er højt fagligt niveau, og at der er dygtige lærere.

- Derfor er undersøgelsen god til at vise, hvad der skal fungere i folkeskolen, hvis forældrene skal vælge den til - som de fleste forældre jo også gør, siger Merete Riisager.

Hun mener, at politikerne derfor bør lytte mere til eleverne og forældrenes ønsker i stedet for at "fortabe os i pædagogiske projekter eller ønsker eller visioner".

- Der har været for meget både fra Christiansborg og lokalpolitikerne. Vi har været for flittige til hele tiden at skifte kurs, bygge ovenpå og sætte nyt i gang.

- Nu er det vigtigt at få de ting til at fungere, som allerede er der. Det gælder for eksempel bevægelse i undervisningen. Vi skal sørge for, at det kommer til at fungere i stedet for at blive ved med at opfinde nye ting, siger hun.

Ifølge ministeren er der allerede sket mindre justeringer i forhold til skolereformen fra 2014 for at få skoledagen til at fungere bedre for eleverne og lærerne.

Undersøgelsen om skolevalg, som er lavet af Opinion for Undervisningsministeriet, viser en stigning i antallet af elever i fri- og privatskoler, mens antallet af folkeskoleelever er faldet.

Fra skoleåret 2010/2011 til 2015/2016 er antallet af elever i de frie grundskoler steget med 18 procent. I samme periode er antallet af elever i folkeskolen faldet med fire procent.

Dermed går der nu 111.878 elever i friskole eller privatskole, mens antallet af elever i folkeskolen er 537.097.