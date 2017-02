Undersøgelse af udbytteskandale kan være færdig i år

Den uvildige undersøgelse besluttede et bredt flertal i Folketinget tilbage i december, efter at det stod klart, at Skat formentlig har udbetalt 12,3 milliarder kroner til udenlandske svindlere.

Ved udløbsfristen på udbuddet havde otte advokatfirmaer budt på opgaven, oplyser Skatteministeriet. Og ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet har advokatfirmaet Bech-Bruun fået tjansen.

Karsten Lauritzen forventer, at advokatundersøgelsen kan være færdig inden udgangen af 2017.

- Jeg har som skatteminister et ønske om, at vi får undersøgt den her forfærdelige sag til bunds, siger han i en pressemeddelelse om valget af advokatfirma.

Advokaterne skal ifølge ministeren "undersøge, om der har fundet fejl og forsømmelser sted, som har medvirket til at skruppelløse kriminelle har kunnet svindle statskassen for milliarder."

- Jeg ser frem til, at vi og alle danskere forhåbentlig får nogle svar på, hvordan det kunne gå så galt, så vi i fremtiden kan sikre, at det aldrig sker igen, siger han.

Undersøgelseslederen vil være advokat Lars Lindencrone Petersen. Han er såkaldt "videnpartner" i Bech-Bruun og leder firmaets afdeling for compliance, der bedst kan oversættes med god opførsel.

Han har tidligere været formand for en undersøgelseskommission, der i 2003-2007 undersøgte, hvorfor tidligere skatteminister Svend Erik Hovmand (V) ikke i tide fik lukket et skattehul.

Svindlen med udbytteskat fandt angiveligt sted i perioden 2012-2015. Her lykkedes det for et større netværk af selskaber i udlandet at få refunderet udbytteskat fra Danmark, selv om de ikke var berettiget til det.

I nogle tilfælde ejede de ikke engang aktier i de selskaber, de hævdede at have fået udbytte fra.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet efterforsker sagen.

Den uvildige advokatundersøgelse skal belyse, hvordan Skat tilrettelagde og udførte udbetaling og kontrol af udbytterefusion.

Og hvordan denne tilrettelæggelse og udførelse af opgaven har haft betydning for, at det lykkedes at gennemføre svindlen.

Derudover skal den uvildige undersøgelse vurdere, om og i hvilket omfang der er sket fejl og forsømmelser i Skat og Skatteministeriet.

Og om der er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod en eller flere embedsmænd.