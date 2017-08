Undersøgelse: Vi tier om forældres sygdomstegn

Det er svært for voksne at tale med deres forældre om helbred, fremgår det af en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Den viser, at 39 procent har undladt at opfordre en forælder til at få lægetjek, selv om der var sygdomstegn, mens 30 procent af danskerne sjældent eller aldrig taler med deres forældre om helbred.

Det er problematisk, mener psykolog ved Kræftens Bekæmpelse Merete Mærsk. Ifølge hende kan det være frygten over at indse, at forældrene ikke lever evigt, der er skyld i de voksne børns tavshed.

- Man er vant til, at forældre er de stærke, og at de altid er der. Mange voksne børn holder tilbage med at sige noget, fordi de er bange for at miste dem, siger hun.

Hvert år rammes 35.000 danskere af kræft, og risikoen for at udvikle sygdommen stiger med alderen. Selv om seks ud af ti danskere overlever at få kræft, er sandsynligheden for at slå sygdommen større, jo tidligere den opdages.

Derfor er det paradoksalt, at sygdomstegn ikke nævnes på grund af frygten for at miste, mener Merete Mærsk. Hun synes, at det er vigtigt, at de voksne børn tør vise omsorg ved at bede forældrene om at gå til lægen.

- Børnene er dem, der er tættest på, og som hurtigst kan opdage, hvis forældrene taber sig eller hoster mere end normalt. Så de kan være en rigtig stor hjælp, siger hun.

Merete Mærsk mener, at en simpel opfordring til et lægetjek potentielt kan gøre en meget stor forskel.

- I værste fald kan man ende i den situation, som jeg selv er i, hvor man tænker, at hvis jeg nu havde italesat det eller presset hårdere på, så kunne det være, at min mor havde levet længere eller stadig var her, siger hun.

Det kan være svært for både børn og forældre, at beskytterrollen med alderen skifter fra forældre til børn. Det skal dog ses som omsorg frem for umyndiggørelse, mener Merete Mærsk.

- Det handler ikke om at have et ansvar, men derimod om at række en hjælpende hånd, så vi sikrer, at vi har hinanden så lang tid som muligt, siger hun.