Undersøgelse: Mange inkompetente tolke i sundhedsvæsnet

Sådan lyder hovedkonklusionen fra et endnu ikke offentliggjort studie fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital ifølge Dagbladet Information.

Det er meget problematisk, mener Morten Sodemann, overlæge, professor og leder af Indvandrermedicinsk Klinik.

- Det er næsten halvdelen af tolkene, som ikke magter opgaven. Det er jo helt galt, og det fører til ulighed i sundhed, siger han til Information.

Line Vikkelsø Slot, chefkonsulent i ligebehandlingsafdelingen ved Institut for Menneskerettigheder kalder det ligeledes et "omfattende problem".

- Der er ingen tvivl om, at hvis du har behov for tolkebistand, og den ikke er kvalificeret, så bliver du ikke ligebehandlet, siger hun til Information.

Studiet har talt med 232 tolke. Ud over de 41 procent, som ikke har de fornødne kompetencer, beskrives 39 procent som "middelmådige". Kun de sidste 20 procent har de fornødne kompetencer i minimum et af de to sprog.

Det anslås, at der findes 1000 tolke i de to sprog i sundhedsvæsenet. Studiet er det første herhjemme til at undersøge niveauet af begge sprog hos tolke.

På sundhedsområdet er det regionerne, der administrerer tolkeopgaven ved at sende den i udbud.

Formanden for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Ulla Astman (S), erkender, at kvaliteten af tolkning ikke er god nok. Hun mener, at det skal løses blandt politikerne fra Christiansborg.

Det afviser sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Det er og bliver regionernes opgave at sikre kvaliteten af de tolke, man ansætter til at varetage opgaver i sundhedsvæsenet, skriver hun til Information.