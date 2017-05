Undersøgelse: Danmark har verdens 24.-bedste sundhedsvæsen

Det viser en ny undersøgelse lavet af sundhedstidsskriftet The Lancet, skriver netmediet videnskab.dk.

Det danske sundhedsvæsen er nummer 24 i verden, når det kommer til at forhindre dødsfald.

Alle de andre nordiske lande - Island, Sverige, Norge og Finland - ligger i toppen af listen og er altså bedre end det danske sundhedsvæsen.

Undersøgelsen er foretaget af en lang række forskere verden over.

Én af dem er danske Kim Moesgaard Iburg, lektor på Institut for Folkesundhed - Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen ved Aarhus Universitet.

- Studiet peger på huller, hvor sundhedsvæsenet kan lave forbedringer.

- Ser man på Danmark, er det især inden for diabetes og kronisk nyresygdom på grund af diabetes, at der er noget at hente, siger han til videnskab.dk.

Den nye undersøgelse har dog nogle begrænsninger, som man skal have med i vurderingen.

Det mener professor Rikke Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Aarhus Universitet.

- Vores placering som nummer 24 ud af 195 sundhedsvæsener skal selvsagt ses i lyset af, hvad vi er bedømt på.

- Når vi i Danmark prioriterer penge til for eksempel forebyggelse eller behandling, som ikke forlænger livet, men måske i stedet sikrer bedre liv, mens vi har det, så får vi ikke point for det, siger hun til videnskab.dk.

Morten Freil, der er direktør i Danske Patienter, mener ikke, at det er godt nok, at Danmark er endt på en 24.-plads.

- Derfor, med forbehold for at vi ikke præcis ved, hvad man har målt på, giver det anledning til, at man må dykke ned i resultaterne og se på, hvad det er, der skal gøres bedre, siger han til Ritzau.

Morten Freil mener dog ikke, at danske patienter bør være bekymret for at få behandling i det danske sundhedsvæsen.

- Det danske sundhedsvæsen er generelt godt, men det er klart, at vi skal være meget bedre, og vi skal kunne måle os med de øvrige nordiske lande, siger han til Ritzau.