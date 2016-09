Under sandet er Danmarks bud på en Oscar-kandidat

"Under sandet" er baseret på virkelige begivenheder og udspiller sig efter Tysklands kapitulation i maj 1945, hvor en flok unge tyske krigsfanger sendes til Vestkysten for at fjerne over to millioner miner. Minerne var placeret af den tyske besættelsesmagt.

Komitéen, der har indstillet "Under Sandet", består af syv medlemmer. De skulle vælge mellem i alt tre film - "Under sandet", "Kollektivet" og "De standhaftige".

Martin Zandvliets efterkrigsdrama blev enstemmigt indstillet som Danmarks bud på den bedste ikke-engelsksprogede film, oplyser Det Danske Filminstitut.

- Alle tre film, som komitéen pegede på i første omgang, demonstrerer dansk films høje niveau og tager samtidig fat i hjørner af den danske historie og kultur, som vi får lyst til at kende mere til.

- Det har været en spændende opgave for komitéen at vurdere og tage stilling til, hvilken af de tre film der har størst potentiale til at friste Oscar-akademiets medlemmer, siger fungerende formand for den danske Oscar-komité Claus Ladefoged.

Hvert land kan indstille netop én film til nomineringen. Oscar-akademiets regler kræver, at filmen har haft biografpremiere i perioden fra 1. oktober 2015 til 30. september 2016.

Desuden skal den være produceret uden for USA og hovedsageligt foregå på et andet sprog end engelsk.

De indstillede film fra hele verden vurderes i efteråret af en komité, som udvælger seks ikke-engelsksprogede film til en shortliste.

En eksekutiv komité tilføjer herefter yderligere tre film. Endelig bliver fem af de ni film nomineret til en Oscar i januar 2016.

Oscar-prisfesten finder sted 26. februar.