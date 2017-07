Ulveflok får landmænd på mærkerne: De skal kunne skydes

Det mener formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild. Han vil derfor have den eksisterende ulveforvaltningsplan fra 2014 på bordet igen og lavet om.

- Den tager afsæt i, at vi havde nogle få strejfende ulve, som man forventede kunne leve nogenlunde væk fra menneskelig aktivitet. Men når de yngler på den her måde i løbet af ganske kort tid, kan vi stå med et betydeligt antal ulve, som intet har at frygtet, og ingen naturlige fjender har, siger han.

- Landmanden må ikke engang jage dem, selv om de angriber hans husdyr, og så bliver situationen helt uholdbar.

Det er nye videooptagelser fra Vestjylland af Danmarks første ulvefamilie på formentlig op mod otte unger, der har fået Merrild frem i skoene.

Forvaltningsplanen sikrer ud over at beskytte den fredede ulv også, at fåreavlere kan få erstatning ved ulveangreb, og at husdyrejere kan søge om tilskud til at lave ulvesikre indhegninger. Men det er ifølge Merrild ikke godt nok i den nye situation.

- Hvis vi får vi en vækst i ulvebestanden, som det her kunne tyde på, så gad jeg godt se, hvordan landskabet kommer til at se ud, hvis husdyr alle vegne skal hegnes konsekvent inde for at holde ulve ude.

- Som landmænd har vi også en forpligtigelse til at beskytte vores husdyr mod rovdyrangreb. Så det er ikke kun det økonomiske tab for den enkelte landmand, det handler om, siger Merrild.

Han mener derfor, at den kun få år gamle forvaltningsplan må på bordet igen, så den også tager højde for, at der i nogle områder kan forventes et betydeligt større tryk fra ulve end hidtil.

- Som det er nu, er ulven fredet. Men det er uholdbart, at den er det i alle situationer, når antallet af ulve begynder at tage fart, og flere munde skal mættes, siger han.