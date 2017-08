Ulvefamilie har bidt sig fast i den danske natur

Et vildtkamera ved Ulfborg i Vestjylland har fanget ulvefamilien med nu seks unger.

Nye billeder af Danmarks foreløbigt eneste ulvekobbel med mindst seks hastigt voksende ulveunger cementerer, at vilde ulve nu er og bliver en varig realitet i den danske natur.

Det er første gang, der er offentliggjort billeder af formentlig hele flokken, siden en lokal jæger i starten af juli fotograferede den første flok ulveunger i Danmark i over 200 år.

Dengang fangede kameraet dog otte unger, så et par kan være gået til.

- Men vi har med de nye billeder et meget konkret bevis på et levedygtigt kobbel med to voksne og i hvert fald seks hvalpe, der ser sunde og raske ud, siger Kim Møller fra styregruppen i Ulvetracking.dk, der følger de danske ulve tæt.

- Så vi må forvente, at de forbliver i vores natur og indrette os på det, siger Kim Møller.

I ulvekredse går den nyetablerede ulvefamilie under navnet Stråsø-koblet opkaldt efter det område, den lever i.

Stråsø Plantage ligger mellem Holstebro, Herning og Ringkøbing og er et af landets største skov- og hedearealer.

Set med ulveøjne er området ikke mindst fantastisk, fordi der er masser af kronvildt og råvildt.

Og nem tilgang til rigeligt med føde er netop nøglen til, både at ulvene bliver i området og til færre sammenstød med mennesker.

Fordi sultne ulve er mere tilbøjelige til at blive problemulve og opsøge mennesker og deres dyr.

Ifølge forskerne vokser de tre-fire måneder gamle ulve nu hurtigt og vil allerede til oktober-november ligne de voksne ulve meget uden dog helt at have nået den fulde størrelse endnu.

Samtidig begynder de for alvor at jage med forældrene. Allerede til næste forår er de i princippet klar til at stå på egne ben og lede efter en mage.

- Når ulvene nu for alvor etablerer sig, så er det vigtigt at få snakket med de lokale, om hvad de kan forvente sig af ulvene, siger Kim Møller.

- Nogle er jo skræmte ved ulvene. Folk vil forståeligt gerne vide, hvad der foregår i det lokalområde, hvor de har boet i generationer, og hvad de skal være opmærksomme på, siger han.