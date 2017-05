Ulovlig udlejning af 18 sommerhuse udløser millionbøde

Et ældre ægtepar fra Sydvestjylland skal betale en bøde på knap to millioner kroner for ulovlig udlejning af sommerhuse.

Parret skal ifølge anklagemyndigheden have haft indtægter for 12 millioner kroner som følge af udlejningen af op mod 18 sommerhuse.

Husene er beliggende nær den jyske vestkyst ved blandt andet Blåvand og Henne.

Den 76-årige mand og den 71-årige kvinde har afvist at have lejet flere sommerhuse ud, end de måtte.

Derfor ankede parret dommen, der faldt ved byretten i august 2015.

Men landsretten når frem til samme resultat. Det betyder, at kvinden idømmes en bøde på 1,1 million kroner, mens manden skal betale 880.000 kroner.

Under landsrettens behandling kom det frem, at parret har afhændet hovedparten af deres sommerhuse.

Men de har stadig syv huse tilbage. Politiet var før retsmødet forbi nogle af adresserne, og her blev der konstateret aktivitet og tegn på fortsat udlejning.

På den baggrund kræver Vestre Landsret, at parret - ud over millionbøden - fra 1. juli skal betale løbende tvangsbøder på 10.000 kroner per måned for hvert sommerhus, der udlejes ulovligt.

I retten forklarede parret, at de ikke mente at have gjort noget forkert. Og hvis de havde, var det ikke i ond tro.

Den forklaring godtog anklager Rikke Holm Simonsen dog ikke.

Hun gjorde retten opmærksom på, at parret to gange tidligere - i 1998 og 2004 - er dømt i byretten for ulovlig udlejning af sommerhuse.

Reglerne siger, at man må eje alle de sommerhuse, man ønsker. Men man må højst udleje to sommerhuse, og kun hvis man også selv benytter dem.