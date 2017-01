Forsker og Kræftens Bekæmpelse ærgrer sig over, at snus er blevet udbredt blandt unge mænd.

Ulovlig snus er en trend blandt unge

Trods et dansk forbud mod at sælge snus pakket i små portionsposer er det meget let at få fat i det, og flere eksperter vurderer, at det er blevet populært blandt unge. Det skriver Politiken lørdag.

- Snus er blevet et ungdomsfænomen, som primært drenge i alderen 15-25 år har taget til sig, siger Niels Them Kjær, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse, til Politiken.