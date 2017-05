Ukendte gerningsmænd har malet Den Lille Havfrue rød

Det var omkring klokken 6.30 tirsdag, at politiet fik anmeldelsen.

- Vi ved ikke, hvor længe den har stået med farven rød, men det er nok sket i løbet af natten.

Vagtchefen oplyser, at man nu indleder efterforskningen for at finde gerningsmanden, da der er ingen anholdte omkring klokken 7.30 tirsdag.

- Og så skal hun selvfølgelig gøres ren. Det er kommunen, der står for det, og den er allerede blevet inddraget, siger Thomas Tarpgaard.

Eftersom københavnerne er ved at stå op, har politiet modtaget flere anmeldelser om hærværket på den store turistmagnet. Hvad motivet er bag, ved politiet endnu ikke noget om.

Men vagtchefen har en teori.

- Det er formentligt politisk motiveret. Det plejer det jo at være.

Det lugter da også lidt af, at vagtchefens teori holder stik.

For foran Den Lille Havfrue er der tirsdag morgen med rød farve skrevet "Danmark defend the whales of the Faroe Islands"" (Danmark, beskyt Færøernes hvaler).

På Færøerne er der stor tradition for grindejagt, og det møder stor kritik fra dyreaktivister, og noget tyder på, at hærværket kan have relation til den færøske tradition.