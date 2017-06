Uheldig motionsløber mister erstatning efter fald over flise

Vestre Landsret har i modsætning til byretten frifundet kommunen for ansvar, og det skyldes især, at den uheldige løber først fik taget billeder af stedet en måned efter uheldet.

Uheldet skete 1. marts 2014, da løberen var ude på motionstur gennem Risskov. På Nordre Strandvej faldt han over en flise. Han slog skulderen og blev kørt på skadestuen. Det viste sig, at skulderen var brækket, og han var sygemeldt i seks uger.

Han krævede erstatning af Aarhus kommune, der som vejmyndighed burde holde fortovet i ordentlig stand.

Han kunne ved hjælp af fotos dokumentere, at flisen var brækket, og at der var et hul, som hans fod sad fast i.

Aarhus kommune havde 21. januar 2014 ført vejtilsyn på stedet. Det foregår i bil, og vejmanden havde ikke registreret, at fliserne lå skævt.

Der er tale om en gammel flisebelægning, der er ujævn og bulet, men altså ikke så meget, at den burde lægges om, vurderede tilsynet. Det er dog sket efter uheldet.

Byretten mente, at vejsynet i januar burde have indset, at der var tale om en skade i udvikling, og at den burde udbedres.

Men Vestre Landsret siger, at der er tale om en frostsprængning, der hurtigt kan udvikle sig.

Da den uheldige løber først tog billeder en måned efter uheldet, vurderer landsretten, at niveauforskellen mellem uheldstidspunktet og optagelsen af foto har udviklet sig til det værre.

I øvrigt mener landsretten ikke, at fortovet hverken er værre eller bedre, end hvad man kan forvente det pågældende sted. Derfor frifindes kommunen, og den uheldige løber skal betale 31.250 kroner i sagsomkostninger.