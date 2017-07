Uheld på motorveje skaber lange køer

Uheldet skete i vestgående retning og har skabt en lang kø på motorvejen.

Kort efter middag oplyser politiet på Twitter, at en kørebane er åben igen, og man forventer, at motorvejen vil være helt åben inden for kort tid.

Også på Nordjyske Motorvej har et færdselsuheld skabt en lang kø. Her var tre-fire biler involveret i et trafikuheld ved Randers, og det betød, at motorvejen blev spærret i sydgående retning.

- Der er ingen, som er kommet alvorligt til skade. Vi har netop åbnet det ene spor og forventer at kunne lukke helt op inden for kort tid, siger vagtchef Stig Heidemann fra Østjyllands Politi ved middagstid.