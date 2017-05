Uffe Elbæk: Vi har grønne linjer for S-regering

Enhedslisten har op til partiets årsmøde talt om at opstille røde linjer. Og nu melder Alternativets Uffe Elbæk sig med "grønne linjer" for en ny regering.

Spørgsmål: Enhedslisten taler om, at det kan blive nødvendigt at vælte en S-ledet regering. Hvad tænker du om at tage det våben i brug?

- Det har vi også diskuteret i Alternativet. Og uden at gå i detaljer, så er det for mig som leder interessant at se, at Alternativets folketingsgruppe er fuldstændig klar i mælet. Vi er også klar til det (at vælte regeringen, red.), siger Uffe Elbæk og tilføjer:

- Den kommende regering skal have et respektfuldt forhold til os. Vi vil ikke acceptere, at der ikke er respekt.

- Vi kan sagtens rumme, at vi er uenige på endda vigtige områder. Men hvis der ikke er gensidig respekt, så stopper legen. Også for os, siger Uffe Elbæk, der fredag deltog på Enhedslistens årsmøde.

Spørgsmål: Så du er klar til at opstille grønne linjer for den nye regering?

- Det er vi lige nøjagtigt.

Spørgsmål: Hvilke grønne linjer?

- Det vil jeg ikke sige her. Det venter vi med at sige til dem, vi måske skal pege på. Vi er udmærket godt klar over, når en grøn linje bliver passeret, men det er ikke noget, vi vil buldrer ud med i pressen, siger Uffe Elbæk.

Han siger, at Mette Frederiksen er blevet gjort bekendt med de grønne linjer på et meget omtalt møde for nylig mellem alle fem partiformænd på Mette Frederiksens kontor.

- Mette Frederiksen har hørt det. Om hun så har forstået det, skal du spørge Mette Frederiksen om, siger Uffe Elbæk med et grin.

Spørgsmål: Røde linjer. Grønne linjer. Det lyder som en masse snubletråde for en ny regering. Risikerer I ikke, at fastlåse blokken. Eller måske forhindre, at der overhovedet kommer et magtskifte?

- Nej, det synes jeg ikke. Det vigtige for os er, at vi ikke gentager forløbet under den sidste regering.

- Her fik man en centrum-venstre regering båret ind af vælgeres forhåbninger om, at nu skulle vi have en helt anden måde at forstå politik på. Og nogle andre værdier. Og så fik man en regering, som jeg selv var en del af, og som dybest set var en fortsættelse af den forrige VK-regering.

- Det skabte en masse politisk demotivation. Tillidskløften mellem borgere og folkevalgte blev øget. Jeg synes, det er udmærket, at de enkelte oppositionspartier nu siger: Det skal vi ikke se en gentagelse af.

Spørgsmål: Men I har en fællesmængde med Enhedslisten, som måske er større end med De Radikale. Risikerer I ikke, at hvis alle opstiller røde og grønne linjer, så vil de krydse hinanden?

- Vi har en helt ok dialog med De Radikale. Det er klart, at vi er uenige på nogle områder. Vi er uenige med De Radikale på det økonomiske område, men vi er i den grad også uenige med Enhedslisten, når det gælder EU.

- Men fælles for de tre partier er, at vi accepterer simpelthen ikke en arrogant holdning fra en eventuelt kommende regering. Som de siger i USA: You don't get respect - you earn it, siger Uffe Elbæk.