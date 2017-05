Uffe Elbæk: Jeg bliver i hvert fald til og med næste valg

Hvad gør Alternativet, når partistifter og politisk leder Uffe Elbæk ikke længere står i spidsen? Vil partiet kunne overleve uden "Uffe-effekten", lyder et spørgsmål fra et medlem på partiets landsmøde i Odense.

- Det er helt forrygende, at jeg skal forholde mig til min egen død, lyder den umiddelbare reaktion fra Uffe Elbæk, der høster grin i salen, før han bliver alvorlig:

- Det er noget, jeg af gode grunde overvejer. Det største succeskriterium for mig er at gøre organisationen - det, vi har skabt - klar til, at jeg rækker faklen videre til den næste.

Omgivet af partifæller i en grønklædt sal på havnen i Odense lover den 62-årige partistifter, at han "ikke er ved at rende af pladsen":

- Jeg bliver i hvert fald til og med det næste valg - og så må vi se, hvordan det kommer til at se ud, siger han og lover at være "så meget chef" indtil den dag, han ikke er chef længere.

Men spørgsmålet er reelt og skal tages alvorligt, betoner han.

- Det ligger ikke fjernt for mig at diskutere det - og det er overhovedet ikke farligt. Det er også noget, vi diskuterer i folketingsgruppen, forsikrer Elbæk.

- Men det her er meget større end enkeltpersoner, og vi udfylder forskellige roller.

- Den rolle, jeg har, indtil I vælter mig i morgen - vil jeg udfylde så præcist og ordentligt som muligt, siger Uffe Elbæk.

Flere af de 600 fremmødte partifæller tager ordet på den græs-belagte scene for at rose partistifteren og hans "smittende engagement".

Hovedpersonen selv kan heller ikke dy sig for endnu engang at dele historien om, hvordan Alternativet i 2013 startede som tre mand på et gadehjørne.

Den ene var Uffe Elbæk selv, der var løsgænger i Folketinget. De to andre var unge aktivister, der opfordrede den tidligere radikale kulturminister til at stifte et parti.

- Det første, der røg ud af munden på mig var: Det ved gud, vi ikke skal! Jeg var ikke bare 40, fed og færdig. Jeg var 60, fed og færdig, siger Uffe Elbæk.