Uenighed om forvaring i Kundbysag skal prøves ved landsret

Anklagemyndigheden krævede, at pigen skulle idømmes forvaring. Da det ikke skete, vil anklagemyndigheden nu prøve igen i landsretten.

Forvaring kan idømmes i stedet for straf i sager, hvor den dømte anses som meget farlig, og hvor retten anser en tidsubestemt indespærring som nødvendig for at forhindre ny kriminalitet.

I dette tilfælde nye planer om terror.

Kravet om forvaring kom efter en anbefaling fra Retslægerådet. Pigen er så farlig, at en forvaringsdom er påkrævet for at skærme samfundet mod hende, indtil hun ikke længere er farlig, lød det fra rådet.

Det er da også netop denne anbefaling, som anklagemyndigheden nu igen læner sig op ad.

- Retslægerådet var klar og tydelig i sin vurdering af, at den 17-årige er så farlig, at hun bør idømmes forvaring.

- Det var byretten ikke enig i, og derfor ønsker jeg, at vi også får prøvet spørgsmålet ved landsretten, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas i en pressemeddelelse.

Under sagen i byretten nægtede pigen sig skyldig.

Forsvareren til den 17-årige pige, advokat Mette Grith Stage, oplyser i en mail, at hun sammen med hendes klient onsdag aften vil træffe beslutning om, hvorvidt at de anker til frifindelse.

Under stor mystik og hemmelighedskræmmeri blev den dengang kun 15-årige pige anholdt 13. januar 2016.

Det viste sig senere, at pigen var blevet lynradikaliseret til militant islamisme i en sådan grad, at hun havde planer om at bombe to skoler.

Hun fik hul igennem til flere militante islamister, og i løbet af ganske kort tid blev hun radikaliseret. Det skete efter en rejse til Tyrkiet i sommeren 2015.

Den ene bombe skulle sprænge på Sydskolen i Fårevejle, mens den anden skulle gå af på den jødiske Carolineskole i København.

Det vides endnu ikke, hvornår ankesagen skal køre i landsretten.