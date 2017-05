Udviste fra Danmark blev slået ved ankomst i Kabul

1. marts nægtede to tvangsudviste afghanere at forlade Rigspolitiets chartrede fly, der var landet i Kabul. Det førte til, at chefen for det afghanske grænsepoliti uddelte ti hårde slag til de to mænd. Imens stod danske betjente og så på

Rapporten bygger på udsagn fra 11 embedsmænd fra politiet.

Slagene faldt under en "tilspidset situation", skriver Rigspolitiet i rapporten.

En halv time efter at flyet landede, forlod de først 11 udviste frivilligt flyet. Men på række 29 og 31 nægtede Alireza Rafie og Morteza Yousufi at forlade deres pladser.

Det førte til et højlydt skænderi mellem de to mænd og politichefen, der var kommet om bord på flyet for at tage de udviste i sin varetægt. Herefter kom situationen ud af kontrol.

- I den forbindelse gjorde (politichefen. red) brug af en magtanvendelse, som ikke ville have været berettiget, hvis dansk politi havde handlet på samme måde ved varetagelse af en politiforretning i Danmark, konkluderer Rigspolitiet.

Den Europæiske Menneskeretskonventions bestemmelser om tortur og nedværdigende behandling ved hændelsen er blevet overtrådt. Det vurderer Peter Vedel Kessing, der er seniorforsker og ekspert i folkeret ved Institut For Menneskerettigheder.

- Der er ikke nogen politifaglig begrundelse for at anvende den form for magt, siger han til Politiken.

I Rigspolitiets rapport beskrives det, hvordan politichefen forgæves forsøgte at trække Alireza Rafie ud af flysædet ved et rive ham "kraftigt" i håret.

De to afghaneres advokat, Niels-Erik Hansen, har i første omgang henvendt sig til ombudsmanden.

Ombudsmanden, som havde observatører med på flyet, har stillet uddybende spørgsmål til politiet, som skal besvares, før hans bedømmelse foreligger.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) har ikke ønsket at svare på, hvorvidt der er handlet rigtigt i den konkrete situation.