Udvisning af asylansøgere forpurres en gang i døgnet

Til og med den 23. august i år skete det 172 gange. En af årsagerne er, at asylansøgere kan opføre sig så tumultarisk, at piloten på det pågældende fly nægter at tage dem med.

- Når vi sidder i et almindeligt rutefly, så er det kaptajnen, der har den absolutte myndighed både i forhold til sikkerhed og øvrige passagerer.

- Hvis han siger, at det der, det kan jeg ikke stå inde for, jeg vi gerne bede jer om at stå af, så er vi nødt til det, siger Richard Østerlund la Cour, chef for Udlændinge Center Nordsjælland til Jyllands-Posten.

Tallene er hentet frem, efter en afvist asylansøger fredag fortalte, hvordan han flere gange havde undgået at blive udvist ved at være voldsom i lufthavnen lige før afgang.

Fremgangsmåden med at opføre sig på en måde, hvor kaptajnen ikke vil have en med, har spredt sig hos de afviste asylansøgere

- Asylansøgerne taler jo også sammen, det er klart. De kan fortælle til de andre, at nu er det lykkedes tre gange at undgå en udvisning, fordi de har sat sig til modværge, så spreder det sig som ringe i vandet, siger Richard Østerlund la Cour til avisen.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, vil nu finde ud af, om politiet bruger alle de metoder, til at få afviste asylansøgere på fly, som de har til rådighed.

- Man kan også, selv om det er en dyr løsning, i nogle tilfælde chartre et fly og sende en flok afsted for at gøre det klart for folk, at de måske kan udskyde hjemsendelsen ved at te sig tosset én gang, men på et tidspunkt falder hammeren, siger udlændingeordføreren.

Det sker allerede nu, fortæller Richard Østerlund la Cour, men tilføjer, at almindelige fly altid vil have førsteprioritet af økonomiske grunde.