Udvalgsformand forstår Støjbergs kolde skulder efter læk

Det mener udvalgets formand, Martin Henriksen (DF).

Ministeren fortæller Politiken om sit stop for samarbejde, fordi nogle medlemmer har "saboteret regeringens politik" med læk af dansk aftale om at hjemsende somaliere.

- Jeg kan godt forstå det. Der er ingen grund til at lægge skjul på, at pilen peger i retning af udvalget. Man kan ikke sige med 100 procent sikkerhed, at lækket kommer fra udvalget, siger Martin Henriksen.

- Men der er fortilfælde, hvor nogle medlemmer af udvalget har haft lidt svært ved at holde på oplysninger og er gået ud i offentligheden. Selv om det var aftalt, at man ikke skulle gøre det.

Inger Støjberg oplyser i et brev til udvalgets 29 medlemmer, at hun ikke vil besvare spørgsmål med fortrolige oplysninger om Danmarks udenrigs- eller sikkerhedsinteresser.

Spørgsmål om danske aftaler om at hjemsende udlændinge skal i stedet stilles til Det Udenrigspolitiske Nævn.

Nævnet kan bedre holde på hemmeligheder. Her har medlemmerne skærpet tavshedspligt, siger han.

Inger Støjberg kunne have meldt lækket til politiet for at finde kilden, forklarer Martin Henriksen.

Udlændingestyrelsen er ved at vurderer 800 somalieres opholdsgrundlag. Foreløbig skal 57 udvises. Men Somalia vil højst modtage 12 somaliere om året, skriver avisen.

Martin Henriksen fordømmer lækagen.

- Det er et problem, hvis nogle har lækket fortrolige oplysninger for at bremse et flertals ønske om at få gang i hjemsendelser, siger Martin Henriksen.