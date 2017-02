Udvalg vil forenkle vildfarne unges vej til uddannelse

Der er brug for en forenkling af unges vej fra skole til uddannelse, så færre farer vild i et uoverskueligt system.

Og temaet er "forenkling":

Der skal være én samlende kommunal ungeindsats, én ny forberedende uddannelse i stedet for et væld af uddannelsesmuligheder og én fast kontaktperson til at hjælpe den unge.

Kontaktpersonen skal være en "hånd i ryggen".

- De unge kan ikke finde rundt i systemet, og vi bliver nødt til at være tydeligere omkring, hvem der har ansvaret.

- Det er også et komplekst felt for sagsbehandlere, lærere, mentorer, vejledere og politikere, som jo er dem, der i sidste ende har ansvaret, siger Stefan Hermann, der er formand for ekspertgruppen og rektor på Professionshøjskolen Metropol, til Politiken.

Det er positivt, at ekspertgruppen blandt andet anbefaler en kommunal ungeindsats, og at uddannelserne bliver forankret i staten.

Det mener Uddannelsesforbundet, der organiserer lærere og ledere på erhvervs- og produktionsskolerne

- Det er rigtig godt, at man slår fast, at det skal være et statsligt ansvar, siger formand Hanne Pontoppidan til Politiken og advarer imod, at forenklinger bliver til standardiseringer.

VUC-sektoren støtter et ønske om at forbedre indsatsen.

- Det er positivt, at man vil være bedre til indsatsen over for de svageste få. Men vi er bekymrede for, at det kommer til at ødelægge den gode eksisterende indsats for de mange.

- Lad os nu holde fokus på det, der fungerer, og ændre det der ikke gør, siger formanden for VUC's lederforening, Verner Rylander-Hansen, i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har bebudet, at regeringen vil komme med et udspil til en reform, som skal behandles senere på foråret.