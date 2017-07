Udvalg tjekker dansk deltagelse i EU's banksamarbejde

Koordinationsgruppen for Finansiel Stabilitet skal lede et udvalg, som skal vurdere, om Danmark skal gå med i EU's styrkede banksamarbejde.

- Regeringen finder det fornuftigt, at vi nu igangsætter et grundigt arbejde med henblik på at tage endelig stilling til dansk deltagelse i det styrkede europæiske banksamarbejde i efteråret 2019, siger Brian Mikkelsen.

Udvalget skal aflevere sin rapport til regeringen i efteråret 2019.

Det styrkede europæiske banksamarbejde begyndte i november 2014. I en rapport til regeringen fra foråret 2015 blev dansk deltagelse drøftet.

Dengang fandt Thorning-regeringen og Folketingets flertal, at det vil være en fordel for Danmark at deltage i banksamarbejdet. Siden har Storbritannien indledt forhandlinger om at forlade EU ved Brexit.

Brian Mikkelsen påpeger, at der efter nogle år er samlet erfaringer med banksamarbejdet.

- Storbritannien har endvidere besluttet at træde ud af EU. Denne beslutning vil ændre dynamikken i EU, ikke mindst på det finansielle område, siger Brian Mikkelsen.

- Det får betydning for mulighederne for at varetage danske interesser bedst muligt på bank- og realkreditområdet. Samtidig kan vi konstatere en øget interesse for Danmark og København som finansielt center.

Udvalget skal se på sammenlignelige landes erfaring med banksamarbejdet, konsekvenser af Brexit, mulige uafklarede forhold om for eksempel realkredit og banksamarbejdets bidrag til økonomisk stabilitet i forhold til Danmark.

Finanssektorens organisation, Finans Danmark, påpeger, at det er en politisk beslutning. Men det er fornuftigt at se på i lyset af Brexit, siger administrerende direktør for Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.

- Vi er som finanssektor fortsat interesseret i, at Danmarks samlede interesser tjenes bedst muligt. Det gælder især i forhold til at sikre det særlige danske realkreditsystem.

- Derfor bakker vi op om, at der nu igen ses nærmere på konsekvenser af en eventuel dansk deltagelse i bankunionen, siger Ulrik Nødgaard.