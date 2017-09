Udslip på sukkerfabrik gjorde ansatte dårlige

Udslippet har ikke haft betydning for folk uden for fabrikken, lyder det fra politiets vagtchef lørdag formiddag.

- Der skete udslip af dampe fra et anlæg, som viser sig at være defekt, siger vagtchef Søren Østervig om hændelsen.

En af medarbejdere fik tilsyneladende et tilbagefald, og han er derfor blevet bragt til Rigshospitalet, hvor han skal placeres i et trykkammer.

- Vi er kommet lidt baglæns ind i sagen, siger vagtchefen og hentyder til, at politiet ikke straks fredag aften blev orienteret om hændelsen.

I maj skete der et udslip af sod fra sukkerfabrikken, og den gang kunne omgivelserne tydeligt se og mærke noget.

Sod fra en skorsten faldt ned over blandt andet en nærliggende skole, og elever fik besked på at tage bad og skifte tøj for at undgå at få irriteret hud.

- Jeg beklager dybt de gener, vi har forvoldt elever og voksne ved dette uheld, udtalte fabriksdirektør Jesper Jeppesen, ved den lejlighed.