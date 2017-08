Udskældt betalingschip slår rekord i skoven på Smukfest

Knap syv ud af ti køb bliver gjort med det chiparmbånd, som snor sig rundt om håndleddet på festivalgæsterne i år. Mens blot omkring to ud af ti køb blev betalt med chip i 2013, da muligheden blev indført.

- Det betyder, at der er færre kontanter at håndtere for personalet i boderne. Det er en hurtig og mere sikker betalingsmulighed, hvor man ikke risikerer snyd, siger Betina Andersen, som er Smukfests regnskabschef.

Northside og Roskilde Festival har for første gang i år valgt at blive fri for kontanter. Men i lommerne på Smukfests gæster er der stadig mønter og sedler at finde. Det er dog ikke sikkert, at det vil fortsætte sådan.

- Vi taler meget om at blive kontantfri, men vi har ikke taget nogle beslutninger. Vi følger med i tendenserne og flytter os mod det, som er mest enkelt, siger Betina Andersen.

Et hav af klager fra festivalgæster, der var utilfredse med chipbetalingen, skyllede ind over Smukfest under sidste års festival. Her gik betalingssystemet ned og var ude af drift i en periode.

Og dertil oplevede flere hundrede gæster problemer med at få trukket flere penge, end de havde indbetalt. Mens andre havde udfordringer med at få ubrugte penge tilbageført efterfølgende.

Festivaler uden krøllede sedler klinger i takt med den generelle tendens i samfundet, mener Jan Damsgaard, som er professor og leder af it-instituttet på CBS.

- Der er ikke mange, som bruge kontanter længere. Det er ikke noget, vi går rundt med i lommen mere. Så det, at chip og andre rent elektroniske betalingsmetoder også vinder frem på landets festivaler, er ikke overraskende, siger han.

- Checken afgik ved døden 1. januar 2017, og der lød intet ramaskrig. Jeg tror ikke, at kontanter vil overleve i det lange løb. Men det tager noget tid at komme herhen, hvor de slet ikke bliver brugt længere, siger Jan Damsgaard.