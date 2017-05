Udsigt til normal rejsetid over Øresund forsinket

På den måde ville de rejsende kunne spare tid, fordi de ikke længere skulle vente på at få tjekket deres papirer på Malmø-togstationen Hyllie.

Det var planen, at svensk politi skulle gennemføre grænsekontrol om bord på togene over Øresundsbroen, mens de kører i Sverige.

Men svensk politi har ikke nok folk. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der henviser til den svenske avis Sydsvenskan.

Det betyder, at togene stadig vil stoppe og holde stille, mens politiet gennemfører kontrollen. Og pendlere, der tager til Sverige hver dag, må derfor indstille sig på stadig at have forlænget rejsetid.

- Det er et spørgsmål, der lever. Men i øjeblikket findes der ikke personaleressourcer til en ny form for grænsekontrol, siger Ewa-Gun Westford, talsmand for politiet, til avisen ifølge TT.

For en uge siden ophørte kravet om, at trafikselskaber skulle kontrollere folks id på rejser over Øresund med tog, busser og færger.

Men for at kompensere for de fjernede id-kontroller ville den svenske regering have skærpet grænsekontrollen.

Det kommer fortsat til at ske, når togene holder stille, og ikke mens de kører. Det er dermed et tilbageslag for øresundspendlere, som stadig har forlænget rejsetid.