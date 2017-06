Udsatte institutionsbørn skal have ekstra pædagoghænder

Det er et af tiltagene i en dagtilbudspakke, hvor regeringen, Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti fordeler 580 millioner kroner over de næste fire år. Det skriver Jyllands-Posten.

For at sikre en god start til børn, som ellers er bagud på point på grund af sociale problemer, skal der ekstra pædagoger på stuen i børnehaver og vuggestuer i udsatte områder.

Aftalen bliver offentliggjort fredag, og de såkaldt sociale normeringer, som fordeler de ekstra hænder til institutioner med flest fripladser, får en varm modtagelse hos pædagogerne.

- Når der ikke er penge til at hæve normeringerne over en bred kam - hvad vi naturligvis gerne havde set - er det en klog måde at bruge ressourcerne på, siger Elisa Bergmann, formand for pædagogernes fagforbund, Bupl.

- I de udsatte områder er der virkelig behov for ekstra, uddannede kræfter, hun til Jyllands-Posten.

Hun er også glad for, at aftalen skifter den gamle læreplan for børn i daginstitutioner ud med en ny, som har mere fokus på leg end egentlig indlæring.

Den nye børnepakke forsøger også at løse pasningsproblemer for forældre med skæve arbejdstider.

Men i stedet for at give penge til at holde enkelte institutioner åbne i aften- og nattetimerne, er løsningen efter socialminister Mai Mercados (K) ønske blevet mere privat pasning.

Arbejder far eller mor skævt, kan de veksle en fuldtidsplads i institutionen til en halvtidsplads og desuden få tilskud til at hyre en børnepasser derhjemme om aftenen.

Den løsning falder ikke i FOA-formand Dennis Kristensens smag. FOA organiserer mange medarbejdere med skæve arbejdstider på for eksempel hospitaler, men han kalder en privat børnepasser for "et discounttilbud".

SF lægger ikke stemmer til pakken, da partiet er imod den private ordning.

- Vi vil ikke være politiske stemmekvæg for en dagtilbudslov, der er til gavn for de private daginstitutioner, siger børneordfører Jacob Mark i en pressemeddelelse.

- Vi havde gerne set, at aftalen gav et reelt løft til normeringerne ude i daginstitutionerne, for der er simpelthen ikke voksne nok ude i daginstitutionerne.

Socialminister Mai Mercado har over for Jyllands-Posten ikke ønsket at kommentere aftalen, før den bliver lagt frem.