Udleveret og syg nordjyde er fængslet i svindelsag

En dansker er efter et fængselsmareridt i Thailand blevet varetægtsfængslet i Danmark i en sag om momssvindel.

Efter næsten to år i et fængsel i Thailand er en 50-årig mand fra Nordjylland blevet udleveret til Danmark, hvor han er tiltalt for grov svindel med moms.

Det oplyser specialanklager David Schmidt Hvelplund fra Nordjyllands Politi.

- Man fandt, at der stadig var mistankegrundlag og risiko for, at han ville flygte, forklarer David Schmidt Hvelplund om rettens beslutning.

- Han nægtede sig skyldig og protesterede mod varetægtsfængslingen. Men han tilkendegav, at han har været ansvarlig i en række af de firmaer, som tiltalen vedrører.

Nordjyllands Politi mener, at Peter Jensen i begyndelsen af 00'erne snød med skat og moms i blandt andet sin gulvlæggervirksomhed i det nordvestlige Vendsyssel.

For fem-seks år siden blev Peter Jensen efterlyst internationalt. Efterforskningen af sagen blev indledt i 2007.

Under grundlovsforhøret ved Retten i Hjørring onsdag bar den tiltalte en maske for at beskytte de øvrige i retssalen mod eventuel smitte. Manden er syg og er formodentligt ramt af tuberkulose, fortæller David Schmidt Hvelplund.

Anklagerne mod Peter Jensen drejer sig om skatte-, moms- og mandatsvig for sammenlagt mere end otte millioner kroner.

Peter Jensen har været væk fra Danmark i seks år, og i mellemtiden er sagen mod ham blevet efterforsket færdig. Til Nordjyske Stiftstidende har han fortalt, at han i en længere periode har været fængslet under kummerlige forhold i Thailand.

Den nordjyske forretningsmand blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør, selv om der allerede er rejst tiltale mod ham.

Det skyldes, at han ikke tidligere har afgivet forklaring i sagen.

Onsdag i næste uge bliver der holdt endnu et retsmøde, hvor det vurderes, om Peter Jensen fortsat skal være varetægtsfængslet. Indtil da vil han grundigt gennemgå anklagerne mod ham sammen med sin forsvarer.