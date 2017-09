Udlandsdanskere skylder det offentlige 8,1 milliarder

Dermed skylder mere end hver anden udlandsdansker det offentlige penge. I gennemsnit er gælden på 80.000 kroner per skyldner til det offentlige i skat, moms og andre restancer.

- Det her er en hån mod alle de danskere, der betaler det, de skal og sørger for, at vores velfærdssamfund kan løbe rundt, siger Jesper Petersen. Han efterlyser, at Skat bliver langt skarpere til at inddrive gælden hos udlandsdanskere.

- Vi kan ikke leve med, at man bare kan rejse til udlandet, stikke af fra regningen og undlade at betale skatten til fællesskabet, siger han.

Det fremgår også af svaret fra skatteministeren, at der ikke er pligt til at oplyse sin adresse, når man flytter til udlandet, hvilket gør det meget svært at finde de udenlandske skattesnydere. Skat ved med andre ord i dag ikke, hvor mange af skyldnere befinder sig.

- Derfor vil jeg tage det op med skatteministeren, så man får pligt til at oplyse, hvor man flytter hen, siger Jesper Petersen.

Venstres skatteordfører Louise Schack Elholm er enig i, at unddragelserne er både et økonomisk og moralsk problem.

- Det er dybt forargeligt. Inddragelsessystemet EFI er en stor del af forklaringen. Det har vi så stoppet, og nu er vi i gang med genopbygningen. Men i forhold til udlandsdanskere, der flygter fra gæld, er det muligvis ikke nok, siger hun.

- Her kunne en mulighed være, at Skat hyrer udenlandske inkassofirmaer, der har bedre chancer for at inddrive pengene. Måske er de bedre til detektivarbejdet med at finde folk, hvor Skat er vant til kunne bruge cpr-numre og tilbageholdelser af løn osv., siger hun.