Udlandsdanskere skylder Skat over otte milliarder kroner

Det skriver avisen Danmark tirsdag.

Dermed skylder langt over hver anden udlandsdansker det offentlige penge. I gennemsnit er gælden 80.000 kroner per skyldner til det offentlige i skat, moms og andre restancer.

De nye tal viser, at Skat for blot et år siden undervurderede udlandsdanskernes gæld.

I september 2016 blev antallet af udlandsdanskere med gæld til det offentlige opgjort til 75.490.

At tallet de seneste år er steget dramatisk, skyldes det omfattende kollaps omkring inddrivelsen i Skat.

Således har den samlede gæld til det offentlige i år rundet 100 milliarder kroner.

Det har fået politikere til at bevilge flere penge og nye medarbejdere til Skat, der bliver rekonstrueret i syv nye styrelser de kommende år.

I sommerens skatteaftale blev det desuden vedtaget, at inddrivelsen mod netop udlandsdanskernes skattegæld skal styrkes de kommende år.

Alene ti danskere bosat i udlandet står for omkring den ene milliard kroner i gæld til det offentlige. En enkelt person skylder over 250 millioner kroner, viser et andet svar fra skatteministeren.

De nye tal chokerer Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, som havde bedt om den nye opgørelse fra skatteministeren.

- Det er alvorligt, og derfor var det også et krav fra vores side i den indgåede aftale, at der skulle afsættes ekstra ressourcer til inddrivelsen over for de danskere, der flytter til udlandet med gæld.