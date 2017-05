Udlandsdanskere i protest mod familiesammenføringsregler

Det betyder, at alle nu skal leve op til kravet. Tidligere var personer, der havde haft dansk pas i mere end 26 år, undtaget.

- Jeg har talt med flere i Brasilien, som er i oprør over, at tilknytningskravet nu rammer næsten alle.

- Hvad nu, hvis den politiske uro i Brasilien tager til, og de føler det er nødvendigt at flytte hjem, og de ikke kan tage deres familier med?, siger generalsekretær i foreningen Danes Worldwide, Anna Marie Dalgaard, til Politiken.

Tilknytningskravet går ud på, at et dansk-udenlandsk par skal have største samlet tilknytning til Danmark, for at den udenlandske ægtefælle kan få opholdstilladelse.

Undtagelsen med, at personer med over 26 års statsborgerskab var undtaget reglen, er nu fjernet, da Menneskerettighedsdomstolen har vurderet, at der er tale om diskrimination.

Mens undtagelsen for tilknytningskravet er fjernet er der tilføjet en ny undtagelse. Den betyder, at danske statsborgere med en løn på over 408.000 kroner årligt er undtaget kravet.

Mange udlandsdanskere er dog eksempelvis selvstændige eller på offentlig forsørgelse. Dermed kan de ikke leve op til kravet som en dansk løn.

- Folk er vrede, bange, frustrerede og bitre over, at de er rejst ud og har tjent danske interesser i udlandet og etableret stærke bånd i udlandet til gavn for dansk erhvervsliv. Og så byder man dem dette, siger Anne Marie Dalgaard til Politiken.