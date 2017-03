Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil gøre det lettere for udlandsdanskere at vende hjem med en udenlandsk ægtefælle. Men den løsning, hun er kommet frem til, imponerer ikke udlandsdanskernes forening. Arkivfoto.

Udlandsdanskere frygter at blive delt i A- og B-hold

Inger Støjberg vil gøre det lettere for udlandsdanskere at få ægtefællen til Danmark. Men kun for nogle.

Sådan lyder kritikken fra foreningen Danes Worldwide, der er talerør for udlandsdanskere verden over.

I sit forsøg på at gøre det lettere for udlandsdanskere at få en udenlandsk ægtefælle med hjem, risikerer udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) at opdele udlandsdanskerne i et A- og et B-hold.

For Støjbergs forslag vil nemlig kun lempe reglerne for dem, der er sikre på at vende hjem til en løn på mindst 408.000 kroner.

Eller som arbejder med et af de cirka 40 job, der er på myndighedernes liste over fag med mangel på arbejdskraft.

-Alle udlandsdanskere skal have mulighed for at vende tilbage til Danmark med deres udenlandske ægtefælle og deres eventuelle børn, siger generalsekretær Anne Marie Dalgaard, Danes Worldwide.

- Vi tager afstand fra, at udlandsdanskere skal opdeles i et A- og et B-hold, og det er det, der lægges op til her.

- Skal for eksempel en dansk bager ikke have lov til at vende hjem med sin filippinske ægtefælle, hvis de ikke ligger samfundet til last, spørger hun.

Problemet for udlandsdanskerne opstod tilbage i maj. Her fastslog Menneskerettighedsdomstolen, at det var diskrimination, at Danmark så bort fra det såkaldte tilknytningskrav for folk, der havde boet i Danmark i mere end 26 år.

Det fik myndighederne til helt at droppe 26-års-reglen. Og dermed skulle alle leve op til kravet om, at et ægtepars samlede tilknytning til Danmark er større end til et andet land, hvis de ville bo sammen her i landet.

Det har ifølge Anne Marie Dalgaard gjort livet meget besværligt for danskere, der ønsker at vende hjem efter en årrække i udlandet.

Men Støjbergs løsning på problemet er foreningen ikke begejstret for. Foreningen vil nu forsøge at komme med et konstruktivt bud på, hvad regeringen i stedet kunne gøre.

I den forbindelse retter Anne Marie Dalgaard en kraftig kritik af, at lovforslaget er sendt i høring med en frist på bare fire arbejdsdage.

- Det er helt utilstedeligt i en retsstat, siger hun.