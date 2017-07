Udlandet skeler til skandinavisk leversucces

Siden 2015 har de skandinaviske lande forpligtet sig til at dele såkaldte splittede levere. Det har øget børn med behov for en levertransplantations chancer for at overleve betragteligt.

- Det har vakt opsigt, det må jeg nok sige. Alle avancerede transplantationssteder splitter levere, men at forpligte hinanden til at dele dem, selv om det koster mange ressourcer, bliver der lagt mærke til.

- Og det er da også noget, vi går og praler med, at vi har opnået de her resultater, siger Allan Rasmussen med et grin.

Det har længe været kendt, at man kan splitte en donationslever, så den lille del kan gives til et barn og den store til en voksen.

Men som noget nyt har fem skandinaviske levercentre forpligtet hinanden til at dele de splittede levere.

Det betyder, at hvis et dansk barn mangler en lever, og en lever kan splittes i Sverige, så får det danske barn den lille del.

Det er en stor logistisk og ressourcekrævende opgave. Operationen er langt mere kompliceret, og en levertransplantation skal gå så hurtigt, at udtagning, splitning og transplantation skal ske nærmest sideløbende.

Resultaterne af indsatsen er dog klare. Dødeligheden for børn på venteliste til en lever er faldet fra 20-30 procent til under fem procent.

- Vi har forpligtet hinanden til at dele, uanset at det er voldsomt ressourcekrævende. Det betyder, at vi får betydeligt flere levere til rådighed til børn.

- Det er afgørende, for det er specielt svært at finde levere til børn. Man kan ikke operere en voksenlever ind, for det er der ikke plads til.

- Og der er jo - heldigvis - umådelig få donorer, der er børn. Så der er meget få donorer, siger Allan Rasmussen.

Han fortæller, at omkring 15 procent af dem, der har brug for en lever, er børn.

- Det er fuldstændig vidunderligt at se de her børn gå rundt efter en transplantation. Og det er fantastisk at vide, når man ser på de børn, der venter på en lever, at risikoen for, at vi ikke når at redde dem, er uendeligt lille i forhold til, hvad den var før i tiden, siger Allan Rasmussen.