Udlændingestyrelsen svigter tilsyn med landets asylcentre

Dermed har den ansvarlige, statslige myndighed på asylområdet tilsyneladende ikke én gang i to et halvt år med egne øjne set på, hvordan nogle af landets 55 asylcentre reelt fungerer.

Først da pressen begyndte at interessere sig for forholdene på Børnecenter Tullebølle på Langeland foretog styrelsen et tilsyn.

Her så de på, hvordan beboerne havde det. Ingen af landets øvrige centre, der skal være i drift i 2017, er undersøgt af styrelsen.

Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund, kalder det "tudetosset".

- Hvis man ikke fører tilsyn med asylcentrene, så svigter man både personalet på centrene - men i sidste ende også asylansøgerne. Det er mærkeligt at sige det om Udlændingestyrelsen, men det her vidner simpelthen om uvidenhed i styrelsen, siger han til Radio24syv.

Udlændingestyrelsen har siden januar 2014 været på en række tilsyn. De har dog kun handlet om to ting: udbetaling af lommepenge og undervisningsmateriale.

Dermed er der ikke set på, om der er kvalificeret personale og en stabil hverdag på centrene.

Det skal staten ellers holde øje med ifølge kontrakterne, som Udlændingestyrelsen har med centrenes operatører - kommunerne og Røde Kors.

I sagen om Børnecenter Tullebølle kom tilsynet efter historier om, at unge fra centret havde begået voldtægt og chikane, og at to kvindelige ansatte blev fyret og sigtet for at have forgrebet sig på en gruppe flygtningedrenge.

Ingen af landets andre asylcentre har fået lignende besøg.

Udlændingestyrelsen mener ikke selv, at de har ansvaret for at føre tilsyn med asylansøgernes trivsel.

- Udlændingestyrelsen udfører faglige og økonomiske tilsyn med operatørernes opgaveløsning i form af anmeldte og uanmeldte tilsyn, skriver kontorchef i Udlændingestyrelsen Ditte Kruse Dankert i en mail til Radio24syv.

- Disse omhandler ikke den indholdsmæssige varetagelse af de pædagogiske og omsorgsmæssige opgaver, skriver hun.

Hun tilføjer, at styrelsen er ved at se på et nyt koncept for tilsyn, der skal være på plads i løbet af foråret 2017.

- Men det er vigtigt at være opmærksom på, at tilsyn ikke kan forhindre alle problemer på asylcentrene, skriver Ditte Kruse Dankert.

Enhedslistens integrationsordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, undrer sig over de manglende tilsyn. Hun vil derfor bringe sagen op på et allerede planlagt samråd med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Ministeren har ikke ønsket at kommentere sagen.