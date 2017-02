Udlændingestyrelsen forsynede somalier med forkert kone

Familiesammenføringer skal ifølge loven afgøres individuelt. Men to mænd fik næsten enslydende afslag.

To somaliske kvinder, som så vidt vides ikke kender hinanden, kom til Danmark i 2013 og fik opholdstilladelse.

To år senere ankom deres respektive mænd, som heller ikke kender hinanden, og de søgte begge om familiesammenføring.

I oktober 2016 fik de med to dages mellemrum afslag fra samme sagsbehandler i Udlændingestyrelsen.

Men i den ene mands afgørelse står to steder navnet på den anden mands hustru - en kvinde, han slet ikke kender, og som intet har med hans sag at gøre.

Det er selvfølgelig en fejl, erkender kontorchef Lone Zeuner, som dog ikke vil udtale sig om den konkrete sag, da der ikke er indhentet samtykke til dette.

- Vores afgørelser træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af alle relevante oplysninger i de enkelte sager. Der kan ske fejl - herunder forveksling af navne - og det er beklageligt, hvis det ubegrundet giver anledning til at betvivle rigtigheden, siger hun til Information.

Det ser dog ud fra afslagene at dømme ud til, at der kan være tale om andet og mere end en simpel forveksling af navne - formuleringerne i begrundelserne i de to afslag ligger flere steder særdeles tæt op ad hinanden.

Den 25. oktober 2016 modtog den ene ægtefælle fra Somalia afslaget om familiesammenføring med sin hustru S.

Begrundelsen lød blandt andet: Ved afgørelsen har vi lagt vægt på, at du og S ikke har dokumenteret, at I har samlevet på fælles bopæl i mindst halvandet til to år.

To dage senere fik den anden mand fra Somalia afslag med en identisk begrundelse og med S' navn indsat, skønt det altså slet ikke er hans hustru.