Udlændingestyrelsen beskyldes for at adskille børn fra mødre

Udlændingestyrelsen mener ikke, at deres ægteskab kan anerkendes efter dansk ret. Samtidig har Waleed ifølge styrelsen ikke haft et fast samliv af længere varighed med hende.

At han afbrød samlivet, fordi han flygtede ud af Sudan for fire år siden, ændrer ikke noget. Der er ikke noget familieliv at beskytte, vurderer Udlændingestyrelsen.

Det skriver Information lørdag.

Leder af den private organisation Refugees Welcome Michala Bendixen fortæller, at Waleeds sag langt fra er enestående.

Hun havde indtil for nylig kun set få lignende afgørelser. De har primært drejet sig om beslægtede ægtefæller fra Syrien, hvor afslaget til moren senere er blevet omstødt i Udlændingenævnet.

- Nu er der pludselig en hel stribe, og der tegner sig et mønster med de eritreiske sager og nu også denne sag fra Sudan, skriver hun i en e-mail til Information.

Hun finder afgørelserne stærkt kritisable.

- Vurderingerne er helt forkerte og tager ikke hensyn til de særlige forhold i de pågældende lande. Resultatet bliver, at man adskiller en familie for evigt og stiller forældrene i en helt ubærlig situation, hvor de skal vælge, hvem barnet skal være hos.

Stifter af JuraRådgivningen, der er en gratis hjælp til asylansøgere, Asrin Mesbah genkender mønstret.

- Disse mennesker har søgt om familiesammenføring efter artikel otte i Den Europæiske Menneskerettighedserklæring. Artikel otte beskytter kernen i familien - det vil sige mor og far og børn. At skille moren fra børnene, som det sker i disse afgørelser, strider mod denne artikel, siger hun.

Souschef i Udlændingestyrelsen Helle Endres oplyser til Information, at styrelsen nu vil genbehandle Waleeds hustrus ansøgning om familiesammenføring.

- Det er altid en konkret vurdering, om der foreligger et beskyttelsesværdigt familieliv, også når der er tale om langvarig afbrydelse af familielivet som i denne sag. Det har vi ikke vurderet, at der forelå i dette tilfælde, men vi har besluttet at se på sagen igen, skriver hun i en e-mail.