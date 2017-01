Udlændingedebat kan øge risiko for højreekstremistisk angreb

Den skærpede tone i den danske udlændingedebat, som af nogen fremstilles som afgørende for samfundets overlevelse, kan ende med at inspirere højreekstremistiske enkeltpersoner til at gribe til vold.

Danmark har endnu ikke oplevet højreekstremistisk vold i større skala.

Det er ofte blevet forklaret med henvisning til, at flygtninge- og indvandrerkritiske partier har uhindret adgang til det politiske system og debatten.

Men det er en forsimpling af virkeligheden. Det konkluderer rapporten med titlen "Når udlændingedebatten bliver sikkerhedspolitisk". For det modsatte kan nemlig også være tilfældet.

Flygtninge- og indvandrerkritiske partiers deltagelse i debatten mindsker ikke risikoen for vold. De tilskynder den snarere.

Det forklares med, at en stor eksponering af udlændingekritiske holdninger er med til at sprede dem. Og det kan vække holdninger til live, som i sidste ende fører til voldshandlinger.

- Som udgangspunkt er det selvfølgelig sundt for et demokratisk samfund, at alle holdninger - til et vist punkt - kommer til udtryk, siger Jakob Peter Witt, cand.soc. og forfatter til rapporten, til Information.

- Men jo mere udlændingedebatten bliver gjort til en trussel - og en eksistentiel trussel - jo mere kan man drage en parallel til islamistisk terror. Når noget bliver en eksistentiel trussel, bliver det nemmere for enkeltpersoner at tage det som en opfordring til at bekæmpe denne trussel.

Jakob Peter Witt understreger, at rapporten ikke konkluderer, hvorvidt udlændingedebatten i Danmark er god eller dårlig.

Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen advarer mod, at man "lægger låg på" flygtninge- og indvandrerdebatten.

- Man kan ikke udelukke, at nogen finder på noget tosset og så bruger et eller andet fra den offentlige debat som argument for det. Den risiko er der vel altid, siger han til Information.

- Men hvis man begynder at lægge låg på en debat - det kan være indvandrer-, værdi- eller kulturdebatten - så tror jeg, at der vil være en endnu større sandsynlighed for, at man presser nogen ud i en situation, hvor de bliver så desperate, at de føler, de bliver nødt til at gribe til vold.

Socialdemokratiet og Enhedslisten mener begge, at Diis-rapporten bør føre til eftertanke hos partierne i Folketinget.