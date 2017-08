Udlændinge skal optjene ret til velfærdsydelser

Derudover kommer 2,5 milliarder kroner fra "Aftale om flere år på arbejdsmarkedet", som regeringen og Dansk Folkeparti indgik før sommerferien.

Dermed mangler der cirka fem milliarder kroner. Dem vil regeringen finde ved at justere på overførselsområdet, indføre brugerbetaling på danskundervisning og lægge låg over børneydelsen.

Især optjeningsprincipper på overførselsområdet kan med finansminister Kristian Jensens (V) ord blive "en ret væsentlig brik" i spillet.

Pengene skal ikke findes ved at skære i ydelserne, men ved at indføre princippet om, at udlændinge skal "yde, før de kan nyde" - altså over tid optjene retten til velfærdsydelser.

Hvilke ydelser - og hvor lang ventetiden skal være - vil regeringen ikke løfte sløret for. Det skal afgøres ved forhandlingsbordet, fastslår Kristian Jensen.

Det er ikke første gang, optjeningsprincipper afprøves. EU har tidligere kendt et dansk optjeningsprincip for børnechecken i strid med EU-reglerne.

Det er også uvist, hvor meget regeringen kan skrabe ind på at indføre deltagerbetaling på danskkurser. Igen kommer det an på forhandlingerne, siger Kristian Jensen.

- Det skal være en rimelig betaling, men samtidig også sådan, at hvis man kommer til Danmark og er jobsøgende, studerende eller arbejdstager, så har man mulighed for at tilegne sig det danske sprog.

Deltagerbetalingen gælder ikke for flygtninge og familiesammenførte, fordi de er obligatorisk tilmeldt et integrationsforløb, siger Kristian Jensen.

- Derfor kan vi ikke, når vi har tvunget dem til det, også sige, at de skal have en deltagerbetaling.

Regeringen vil også lægge låg over børne- og familieydelsen.

- De to yngste børn får man fuld børne- og familieydelse for. Det tredje yngste barn får man 75 procent for, og øvrige børn får man ikke børne- og familieydelse til, siger Kristian Jensen.