Flere ministerchauffører føler sig til fare for trafiksikkerheden Det er de enkelte ministeriers ansvar at løse "eventuelle problemer" med udbrændte ministerchauffører, siger minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V). Arkivfoto.

Udkørte ministerchauffører skal ikke vente hjælp fra Løhde

Det er de enkelte ministeriers ansvar at løse "eventuelle problemer" med udbrændte chauffører, siger minister.

De beretter anonymt over for Ritzau om lange arbejdsdage og uger, hvor de overskrider hviletidsreglerne og føler sig udkørte.

Flere af de chauffører, der fragter ministre rundt i landet, føler sig til fare for både sig selv, ministeren og medtrafikanter.

Chaufførerne er ansat i de enkelte ministerier, men ministerierne henviser alle til Sophie Løhde (V). Som minister for offentlig innovation har hun det overordnede ansvar for styringen af den offentlige sektor.

Men adspurgt hvad hun tænker om chaufførernes anonyme advarsel, henviser Sophie Løhde til de enkelte ministerier.

- Det er de enkelte ministerier, som tilrettelægger deres ministerbefordring og må tage hånd om at få løst eventuelle problemer, siger hun i et skriftligt svar.

Ritzau skrev om de udkørte ministerchauffører 27. januar. Det har ikke siden været muligt at få et interview med ministeren.

Allerede i 2004 viste en undersøgelse fra Finansministeriet, at de fleste ministerier havde problemer med at overholde hviletidsbestemmelserne.

- Det er en væsentlig risiko for sikkerheden for såvel minister som chauffør samt for de potentielt involverede i færdselsuheld, lød en af konklusionerne dengang.

Undersøgelsen foreslog et pilotprojekt, hvor chaufførerne fra flere ministerier blev slået sammen i en pulje.

- En bedre udnyttelse af ressourcerne vil nedbringe den manglende overholdelse af de generelle hviletidsregler og dermed øge kørselssikkerheden og gavne de enkelte chaufførers arbejdsmiljø, lød det.

Undersøgelsen blev sendt til høring i alle ministerier, men arbejdet blev aldrig færdiggjort, og ministerierne bakkede ikke op om forslaget.

Sophie Løhde har heller ikke planer om at følge op på undersøgelsen. Adspurgt hvad hun vil stille op med problemet, svarer hun:

- Der er tale om en 12 år gammel undersøgelse. Det vigtigste er, at ministerierne får taget hånd om de aktuelle udfordringer.

- Så vidt jeg er oplyst, skyldes den nuværende situation især udvidelsen af regeringen i 2016. Og så vidt jeg ved, er situationen ved at blive afhjulpet ved rekruttering af flere chauffører.

Sophie Løhde henviser til, at det har trukket på chaufførernes afløserkorps, at ministerholdet i november blev udvidet med fem personer. Nye chauffører er ved at blive ansat.