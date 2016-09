Udfordring fra Uber splitter partier i syn på ny taxilov

Skal den danske taxilov lirkes op for at give plads til kørselstjenesten Uber? Det spørgsmål splitter Christiansborgs transportordfører, som torsdag har taget hul på forhandlingerne efter sommerferien.

På den anden side af bordet danner Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fælles front i kampen mod Uber.

- Der er meget forskellige positioner i forhold til, hvordan loven skal favne nye teknologier. Jeg er bange for, at vi ikke får så fleksibel en lov, som vi godt kunne tænke os, konkluderer Liberal Alliances transportordfører, Villum Christensen, efter mødet.

Taxibranchen kritiserer, at Ubers chauffører ikke er uddannede, mangler forsikring og ikke lever op til kravene om udstyr i bilen, så vilkårene dermed er ulige. Omvendt afviser Uber kritikken med, at appen er led i den nye deleøkonomi.

Villum Christensen pointerer, at han ikke vil lave en lov for Ubers skyld alene.

- Vi skal lave en lov, der kan rumme og favne de enorme perspektiver, der er i teknologien på området. Her tænker jeg ikke kun på Uber, men også på førerløse biler, som fuldstændig vil vende op og ned på de rammer, vi skal lægge for personkørsel.

De Konservatives transportordfører, Rasmus Jarlov, sigter mod øget konkurrence, så det kan blive billigere at køre i taxi.

- Det tegner til et skridt i den rigtige retning med lidt mere konkurrence. Men der er stadig lagt op til, at der skal være rigtig mange barrierer for personkørsel.

Hos DF vil transportordfører Kim Christiansen gerne være med til at slække på en række krav til personkørsel. Eksempelvis er han åben for at indføre en universaltilladelse frem for det nuværende system med flere opdelte tilladelser til personkørsel.

Men han vil under ingen omstændigheder åbne markedet for Uber.

- Uber kan jo køre, hvis de kører under de regler, vi fastsætter i den nye taxilov. Men det bliver ikke en lov, hvor Dansk Folkeparti på nogen måde imødekommer Ubers forretningskoncept.

- At fjerne taxameter og videoovervågning er at åbne ladeporten for Uber-kørsel, og det vil vi simpelthen ikke acceptere. Det er en sort, ukontrolleret økonomi.

Partierne mødes igen om forhandlingsbordet i slutningen af september.