Udflytning af styrelse forsinker grønlandske søkort

Ifølge kritikere betyder de manglende søkort, at skibe sejler i blinde med risiko for at gå på grund og forlise.

Men nu er der ifølge energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) en plan på plads.

- Vi har nu lavet en revideret tidsplan, som er en konsekvens af udflytningen af Geodatastyrelsen. Der var en række medarbejdere, der sagde deres stillinger op, og nu er der ansat nye til at løse opgaven, siger ministeren.

Dagbladet Politiken skrev tidligere på måneden, at løftet om at aflevere 73 digitaliserede søkort til Grønland inden udgangen af 2018 ikke kunne overholdes.

Det var ellers det, som parterne havde aftalt allerede i 2009.

Geodatastyrelsen har produceret 32 digitale søkort over farvandet i det sydvestlige Grønland. Men der mangler fortsat 41 søkort.

Der er ingen præcis dato for, hvornår kortene ventes færdige.

Men aftalen slår fast, at der ved udgangen af 2018 skal være lavet en ny tidsplan for de resterende kort. Der bliver også lovet et "forventet afslutningstidspunkt" for hele produktionen.

Da Geodatastyrelsen blev udflyttet, forsvandt en række af de erfarne medarbejdere, der ellers sad med opgaven.

Nye medarbejdere er siden blevet ansat, men der er en oplæringstid. Og derfor trækker det ud med at gøre opgaven færdig.

Problemerne får dog ikke ministeren til at fortryde udflytningen af styrelsen.

- Det er klart, at når man udflytter så mange statslige arbejdspladser, så er der udfordringer. Det er jeg klar til at påtage mig som minister, også i forhold til udflytningen af Geodatastyrelsen, som jeg mener er den helt rigtige beslutning, siger Lars Christian Lilleholt.

Forsinkelsen af kortene har medført kritik fra flere politikere, blandt andre Aaja Chemnitz Larsen, der sidder i Folketinget for det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit.

- Jeg har tidligere sagt, at det kan ende med at koste menneskeliv. Og det mener jeg stadig, sagde hun i august til Politiken.

Socialdemokratiet og Enhedslisten kaldte dengang sagen for en regulær "skandale" og krævede en redegørelse fra regeringen.