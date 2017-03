Udenrigsministeren nedtoner migration som en udfordring

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) nedprioriterer nu flygtningestrømme og migration, som han efter 100 dage på posten sender ned på listen over Danmarks største udenrigspolitiske udfordringer.

Dermed lægger han en ny linje i forhold til sin forgænger Kristian Jensen (V). Han udråbte sidste år migration og flygtningepres som den største udfordring og det mest presserende problem for Danmark.

I stedet udpeger Anders Samuelsen nu det at blive en vinder i globaliseringen som den største udenrigspolitiske udfordring.

Han forklarer, at "verden ændrer sig", og at der kommer færre asylsøgere.

- I 2015 kom der 16.000-17.000. Nu er vi nede på et rekordlavt antal, siger han, men tilføjer, at situationen kan ændre sig, hvis der kommer et akut problem, som skal løses.

Forespurgt, om migration er nummer to på listen over udfordringer, svarer Samuelsen, at der er "en hel pose udfordringer".

- Det er helt vildt, og så beder I mig om at prioritere, siger ministeren.

Han nævner blandt andet Rusland, Kina og lav vækst i Sydeuropa, som kan påvirke Danmark.

Nedtoningen af migration kritiseres af de øvrige borgerlige partier i Folketinget.

- Det er meget kritisabelt og skuffende, at udenrigsministeren nedtoner udfordringen, og at migration ryger længere ned på listen. Men jeg er ikke overrasket. Anders Samuelsen er jo radikal, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

Udenrigsordfører Naser Khader (K) fastholder, at illegal indvandring og flygtningestrømme er blandt de største udfordringer.

Også udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V) er kritisk over for ændringen.