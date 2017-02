Mindre end et år efter at ambassadør Peter Taksøe-Jensen (billedet) afleverede en omfattende rapport om Danmarks fremtidige udenrigs- og sikkerhedspolitik, er den forældet, mener både eksperter og diplomater.

Udenrigsgransker: USAs kurs skaber udfordringer for Danmark

Når regeringen snart fremlægger sin udenrigspolitiske strategi, er den nødt til at tage højde for, at der er kommet en markant anderledes præsident i Det Hvide Hus.

Det siger ambassadøren i Indien, Peter Taksøe-Jensen, der fik ansvaret for at granske Danmarks udenrigspolitik for to år siden.

- Når der sker så store ændringer i de grundlæggende forudsætninger for udenrigspolitik, så vil det give nye udfordringer for at forsvare de interesser, vi har eller at få dem til at blive opfyldt, siger han.

For mindre end et år siden fremlagde Peter Taksøe-Jensen en omfattende rapport om Danmarks fremtidige udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Siden er Donald Trump blev indsat som amerikanernes præsident, og briterne har stemt ja til at forlade EU.

Det har fået flere eksperter og diplomater til at konkludere, at rapporten er forældet, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge Peter Taksøe-Jensen holder rapporten i store træk stadig. Men han medgiver, at der er sket store ændringer, som Danmark skal tage hensyn til.

- Vi har stadig en interesse i at fastholde et europæisk samarbejde, i at fastholde et amerikansk engagement i europæisk sikkerhed. Men det ændrer på, hvordan vi skal føre udenrigspolitik, siger Peter Taksøe-Jensen.

Han opfordrer til, at Danmark bliver brobygger mellem Europa og USA i større grad.

- Det var tidligere briterne, men nu er de ikke længere en del af den europæiske union fremadrettet. USA har de samme interesser, som de havde før præsidentvalget. De bliver bare prioriteret på en anden måde, siger han.

Når regeringen laver en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, skal den tage højde for de seneste udfordringer.

- I fremtiden kan man blive bekymret for, hvor meget vi kan deltage i internationale operationer. Det kræver, at vi har et værdifællesskab med dem, vi opererer med, siger Peter Taksøe-Jensen.

Han peger på flere områder, som pådrager sig opmærksomhed. Det gælder eksempelvis frihandel, klimadagsorden, forholdet til Rusland og militære operationer.