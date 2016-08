Regeringen mener, at et rentefrit SU-lån skal udgøre halvdelen af det samlede beløb, de studerende får til rådighed fra staten.

Uddannelses-chef: SU'en er stadig generøs i 2025

På trods af at regeringen ønsker at gøre SU'en på kandidatuddannelserne til et lån, vil de danske studerende fortsat have adgang til et af de mest generøse SU-systemer sammenlignet med lignende ordninger i andre lande.

Og det har regeringen ret i, vurderer Jakob Rathlev, som er chef for enheden for videregående uddannelser ved Danmarks Evalueringsinstitut.

- Det er jo en markant forringelse af et ekstraordinært godt system. Men det er fortsat en meget attraktiv model, hvis vi sammenligner med resten af verden, siger Jakob Rathlev.

Regeringen mener, at et rentefrit SU-lån skal udgøre halvdelen af det samlede beløb, de studerende får til rådighed fra staten.

- Det vil ikke blive en dårlig investering at tage en uddannelse for den enkelte. Også selv om man bliver nødt til at gældsætte sig mere, end man gjorde tidligere, siger Jakob Rathlev.

- De, der tager en videregående uddannelse, har også adgang til de højeste lønninger, så i det lange løb er det stadig en god investering, siger han.

De studerende har allerede vist deres utilfredshed med regeringens udspil. Flere har tirsdag samlet foran Christiansborg med budskabet om ikke at forringe SU'en.

Men bliver det økonomisk hårdere at være studerende?

- Undervejs i studiet mærker man ikke forskel på, om det er en SU-krone man får, eller en SU-krone man låner. Studielivet bliver ikke mere sur af den grund. Men efter endt studie kan man se frem til en væsentlig større gæld, end man kunne tidligere, siger Jakob Rathlev.

I Norge har SU'en længe været et lån. Erfaringen fra vores nordlige nabo viser, at de studerende generelt begyndte at gennemføre deres studiet hurtigere, efter den model blev indført.

- Det gjorde, at de norske studerende strammede sig lidt mere an for at gennemføre hurtigt. Det giver et ret konkret incitament til at komme hurtigt igennem, siger Jakob Rathlev.

Regeringens tre støttepartier har på forhånd meldt sig klar til at kigge SU'en efter i sømmene, når regeringen i denne uge tager hul på de økonomiske 2025-forhandlinger