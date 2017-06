Udadvendt britisk trio på Orange Scene imponerer anmeldere

The XX var blandt de øverste navne på plakaten for årets Roskilde Festival, og hvis man var taget til dyrskuepladsen for at opleve den britiske trio, så blev man ikke skuffet.

Musikmediet Soundvenue belønner således The XX med seks stjerner.

Begejstringen skyldes ikke mindst bandets evne til at få det optimale ud af Roskilde Festivalens hovedscene.

- Mangt og meget er skrevet om den britiske trios evne til at favne klubmusik og indierock, men sjældent har Roskilde set så vellykket et møde mellem dem, der normalt helst vil gå amok på Apollo til bastung house, og så de guitarglade indiekids som denne aften på Orange, skriver Soundvenues anmelder.

Mere afmålt er begejstringen hos Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo. Han giver fire stjerner for en "velskabt koncert".

- The XX fremstod sjældent udadvendte og havde fuldendt kontrol over deres minimalistiske virkemidler i et imponerende lydbillede, hvor der var så meget nærvær i især vokalerne, at det føltes som om, at sangerne Romy Madley Croft og Oliver Sim stod 100 centimeter væk og ikke 100 meter, skriver anmelderen.

Ifølge Thomas Treo havde The XX dog svært ved at holde momentum, og derfor endte det ikke med en højere karakter.