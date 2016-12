Ubetalte regninger hober sig op hos stadig flere unge

Juleindkøbene kan være hårde at komme igennem, hvis regningerne i forvejen er svære at få betalt.

Dermed har 3,88 procent af de unge misligholdt gæld. Det er flere end blandt resten af den danske befolkning, hvor andelen længe har været faldende.

Ifølge Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea, er en del af forklaringen bag det stigende antal unge skyldnere, at denne gruppe på sin vis er særligt sårbar.

- Hvis vi ser på de unge, så er det dem med det laveste råderum i økonomien, siger hun.

- Fordi du etablerer dig, når du er ung, skal der ikke gå ret meget galt, før du lige pludselig står i en situation, hvor du ikke kan betale de penge tilbage, som du har lånt.

For de unge er det samtidig en stor udfordring at stå med gæld, fortæller Ann Lehmann Erichsen.

- Det lukker rigtig mange døre. Det kan være umuligt at låne til et indskud til en lejet lejlighed, at tegne et mobilabonnement og så videre, siger hun.

Selv om der er flest dårlige betalere blandt de unge, er det stadig danskere på over 30 år, der sidder tungt på den største del af gælden.

Faktisk er den gennemsnitlige gæld for gruppen over 30 år mere end dobbelt så stor som for de 18-30-årige.

De unges gæld er dog blevet større igennem en periode. Ifølge tallene fra Debitor-registret steg den med omkring seks procent i tredje kvartal, mens resten af danskernes gæld er faldet.