Sager om høje bøder til Uber-chauffører skal i landsretten

Forsvareren for de fire tidligere Uber-chauffører, der mandag er idømt store bøder i Københavns Byret, oplyser, at i hvert fald tre af sagerne bliver anket.

- Efter vi har gennemgået dommen og den bødestørrelse, de er blevet idømt, er tre af klienterne i hvert fald indstillet på at anke.

- Vi anker både skyldsspørgsmål og bødestørrelse, siger han.

Om der også sker anke i den fjerde sag, kan Eddie Omar Rosenberg Khawaja først sige med sikkerhed, når han har talt med den pågældende chauffør.

I byretten fik en chauffør en bøde på 486.500 kroner for 5427 Uber-ture i 2015.

De andre får henholdsvis 110.000 kroner i bøde for 1282 ture, 60.000 kroner i bøde for 609 ture og 40.000 kroner for 399 ture - alle ture fandt sted i 2015. Chaufførerne ville frifindes.

Sagerne er rejst på baggrund af en liste med navne på danske chauffører, som er udleveret af Ubers europæiske hovedkvarter i Holland i forbindelse med en skatterevision.

Listen blev udleveret til Skat i Danmark, som gav den videre til Københavns Politi.

Forsvareren har protesteret mod brugen af oplysningerne fra Holland som bevis i straffesagerne. Men i første omgang har byretten afvist den protest.

- Som dommens præmisser er formuleret, rejser der sig spørgsmål for så vidt angår forældelse og også de beviser, der er fremkommet via de hollandske skattemyndigheder.

- Det vil sige firkantet set, om hvorvidt man kan og må bruge dem i det omfang, som Københavns Byret har gjort.

I sin procedure i byretten har forsvareren argumenteret for, at en del af chaufførernes køreture for Uber bør anses som forældede, fordi anklageren ikke har de konkrete datoer for Uber-turene, der fandt sted i 2015.

- Derfor kan det i princippet ikke afvises, at alle turene er foregået før marts 2015 og dermed er forældede, sagde han i retten.

Eddie Omar Rosenberg Khawaja vurderer, at sagerne kan komme for landsretten i slutningen af 2017 eller begyndelsen af 2018.