Uber-chauffør fra skatteliste får bøde på 486.500 kroner

Sagerne er prøvesager, og med dommen kan der være banet vej for bøder til 1500 andre tidligere Uber-chauffører.

Fire tidligere Uber-chauffører får bøder på op til 486.500 kroner for ulovlig taxikørsel. Det fremgår af en dom, som Københavns Byret har afsagt mandag.

Med mandagens dom får en chauffør en bøde på 486.500 kroner for 5427 Uber-ture i 2015. De andre får henholdsvis 110.000 kroner i bøde for 1282 ture, 60.000 kroner i bøde for 609 ture og 40.000 kroner for 399 ture - alle ture fandt sted i 2015.

Senioranklager Elisabeth Boserup havde krævet de fire mandlige chauffører idømt bøder på henholdsvis 590.000, 130.000, 70.000 og 45.000 kroner.

- Ved fastsættelsen af bødernes størrelse tog retten udgangspunkt i den indkørte bruttoindtægt, lyder det fra Københavns Byret.

De fire sager er rejst på baggrund af en liste med navne på danske chauffører, som er udleveret fra Uber i Holland til Skat.

Forsvareren for de fire dømte chauffører, Eddie Omar Rosenberg Khawaja, vil nærlæse dommen, før han sammen med sine klienter beslutter, om den skal ankes til landsretten.

Forsvareren havde blandt andet protesteret mod brugen af listen i en straffesag, fordi den blev udleveret i forbindelse med en revision fra skattemyndighederne.

Men byretten afviser, at der er problemer med at bruge listen som bevis for de ulovlige taxiture.

- Et af spørgsmålene for retten var, om det var i strid med EU-retten at benytte oplysninger, som politiet havde indhentet hos Skat, som bevis i sagerne.

- Retten fandt, at oplysningerne kunne benyttes som bevis i sagerne, lyder det på byrettens hjemmeside.

Med dommen kan der være banet vej for sager mod yderligere 1500 danske Uber-chauffører, som Københavns Politi har sigtet på baggrund af listen fra Holland.

- Vi har netop valgt fire prøvesager med forskellig indtjening for at se, hvor man vil lægge niveauet for eventuelle bøder, har advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen fra Københavns Politi tidligere sagt.