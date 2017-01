USA's ambassade i København knokler med indrejseforbud

Ifølge konsul Rebekah Drame forsøger ambassadens ansatte fortsat at få det fulde overblik over indrejseforbuddet.

På den amerikanske ambassade i København arbejder man på højtryk for at informere på bedst mulige måde om det indrejseforbud, som den amerikanske præsident, Donald Trump, i fredags indførte for syv lande.

- Her på ambassaden i København behandler vi altid visa-ansøgere individuelt og med respekt. Hvis der er noget, som vi er usikre på, kan vi altid sætte en ansøgning på hold og søge yderligere information.

- Det har vi måttet gøre med et par sager i dag (mandag, red.), hvor vi var usikre på, hvad dekretet fra præsidenten betød i de konkrete sager, siger Rebekah Drame.

Donald Trump udstedte fredag et indrejseforbud i foreløbig 90 dage for personer fra syv lande.

Der er tale om borgere fra Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia og Libyen.

Ifølge Rebekah Drame omfatter indrejseforbuddet både statsborgere fra de syv lande og danskere med dobbelt statsborgerskab i et af de syv lande.

Forbuddet gælder ikke kun danskere med to pas, men kan også ramme danskere, der blot er født i et af de syv lande.

- For nogle lande gælder det, at man bliver betragtet som statsborger, hvis man er født i landet, eller hvis ens forældre er født i landet, siger Rebekah Drame.

Hun kan ikke komme med et klart svar på, hvilke regler der gælder i de enkelte lande.

- Vi ser på de individuelle omstændigheder i hver enkelt sag for at finde frem til, om personen anses for at have dobbelt statsborgerskab.

- Som regel vil personen selv vide, om det er tilfældet. Hvis ikke kan de henvende sig på det pågældende lands ambassade for at finde ud af det, tilføjer konsulen.

Dekretet fra Donald Trump trådte i kraft fredag. Ambassaden har haft lukket hen over weekenden og er mandag fortsat ved at samle op på de mange henvendelser, som det har afstedkommet.

Rebekah Drame har endnu ikke noget overblik over, hvor mange det drejer sig om.

Den amerikanske ambassade oplyser, at den sidste år behandlede samlet 20.000 ansøgninger om visum fra danskere og andre nationaliteter, der opholder sig i Danmark. Danske studerende fylder for eksempel godt i bunken, lyder det fra ambassaden.