Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) ærgrer sig over, at Donald Trump har lukket ned for USA's statsstøtte til organisationer, der arbejder med fri abort og prævention. Arkivfoto.

USA's abortkurs ærgrer minister: Danmark kæmper videre

Med USA's stop for støtte til abortorganisationer er der mere end nogensinde brug for Danmarks stemme.

Den danske minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (V), siger, at Danmark fortsat vil kæmpe for kvinders ret til at bestemme over deres egen krop, efter at USA har ændret politik.

Som en af sine første gerninger i Det Hvide Hus har præsident Donald Trump stoppet den statslige støtte til organisationer, der støtter abort og prævention.